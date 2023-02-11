Коронавирус в Литве: 289 случаев, скончался один человек

ELTA ru.DELFI.lt

Koronaviruso testas Foto: ELTA / Marius Morkevičius

За минувшие сутки в Литве выявлены 289 случаев коронавируса (COVID-19), повторно заразились 90 человек, летальные случаи не зафиксированы, сообщило Государственное агентство данных.

Сейчас болеют 5687 человек. С начала пандемии от коронавируса скончались 9556 человек. Общее число заразившихся COVID-19 с начала пандемии в стране на сегодняшний день составляет 1,3 млн. Как сообщает Государственное агентство данных, число новых случаев заболевания за 14 дней на 100 000 жителей составляет 142,2. Средний суточный показатель новых случаев за 7 дней – 294. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!