Akropolis
В ТЦ Akropolis в Вильнюсе, Клайпеде и Шяуляй 10-12 февраля пройдут распродажи. Покупателей ждут скидки и специальные предложения в местах предоставления услуг.
Со скидкой будут продавать одежду, обувь, косметику, игрушки, бытовую технику, книги и др. товары. Распродажи ждут и в магазинах Maxima, находящихся в этих торговых центрах.
Vilnius Outlet
10–12 февраля распродажи пройдут и в ТЦ Vilnius Outlet. Обещают скидки в 30–70%.
Outlet park
10–12 февраля состоятся распродажи и в ТЦ Outlet park в городке Огмиоёс (Ogmios miestаs). Со скидкой будут продавать одежду, обувь, косметику, украшения, товары домашнего обихода. Скидки до 70 %.
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