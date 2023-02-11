Седьмой день поиска подростка: организаторы обращаются к жителям четырех городов

Люди продолжают поиски пропавшего в минувшую субботу Миколаса Давидониса. Сообщается, что поиски подростка продолжатся.

На странице "Поиски Миколаса" (Mykolo paieška) в фейсбуке организаторы благодарят волонтеров за помощь, за потраченное время и за желание помочь.

Сообщается, что и в субботу продолжатся поиски с помощью дронов.

Обращаются к жителям Электренай, Каунаса, Вевиса и Вильнюса.

Сообщается, что поиски будут вестись в направлении от городка Чёбишкис в сторону Вильнюса и от Вильнюса в сторону Каунаса.

"У нас есть отличная команда людей с дронами, но мы всегда ждем подкрепления", – сказала одна из волонтеров.

Mykolas Davidonis Foto: Facebook

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!