В выходные погода в Литве будет переменчивой

В субботу погода в Литве будет обусловлена юго-западной частью циклона.

Днем будет облачно с прояснениями, больше солнца ожидается на западе страны. Время от времени ожидаются осадки: на западе небольшой дождь, на востоке и на юге - мокрый снег. Будет дуть сильный ветер. Днем будет 2–7 градусов тепла.

В воскресенье погоду обусловит антициклон. Будет больше прояснений, вероятность осадков невелика. Ночью будет 2-7 градусов мороза, поэтому ожидается гололед, будет скользко. Днем будет чуть больше нуля. Ветер немного успокоится.

В понедельник Литва останется в зоне действия антициклона. Станет больше облаков. Ночью особых осадков не ожидается. Ночью особых осадков не ожидается, днем возможен небольшой дождь. Ночью будет около 0, днем 2–6 градусов тепла.

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