Больного мужчину в 3 часа ночи выпустили из больницы, а через несколько дней к нему снова вызывали скорую

В редакцию портала обратилась читательница Лина (настоящее имя редакции известно). Она рассказала свою историю. С 30 декабря она пыталась положить в больницу близкого человека, на это потребовалось две недели.

Близкий Лины – 92-летний мужчина из Вильнюса. Ему стало плохо 30 декабря - поднялась температура, начался сильный кашель.

"30 декабря была очень высокая температура, скорая сказала сбивать ее лекарствами до их приезда. Когда приехали врачи, они еще дали лекарства, температура немного спала. Человек пожилой, сильно кашляет, температура высокая, у человека кардиостимулятор. Скорая решила его везти в больницу. Отвезли, а в 3 ч. ночи нам позвонили и сказали забирать домой, что это грипп. Привезла, он весь дрожал, снова поднялась температура", – рассказала Лина.

2 января снова пришлось вызывать скорую. Кашель стал невыносимым, пожилой человек из-за него не спал несколько ночей.

"Поехали в Сантаришкес. С 17 до 2 ч. ночи там пробыли, но его так и не положили в больницу, поскольку нет воспаления легких. Снова поехали домой", – рассказала Лина. Однако состояние ухудшалось, симптомы не проходили. Лина обратилась к семейному врачу, по крови поставили диагноз - воспаление легких.

"Врач выписала направление в больницу. На госпитализацию ушел целый день. Человек кашляет, ему плохо, но он весь день сидел в коридоре, на сквозняке и ждал, когда его положат в больницу. Думаю, люди заболевают в ожидании помощи. Очень жаль", – сожалела она.

"В инфекционной больнице негде сидеть. Если тебя не скорая привезла, должен ждать на улице. Там же на улице стоит обледеневший биотуалет. Видела, как одна старушка кругами ходила вокруг больницы, потому что ее никто не впускал, печальная картина. Ночь, холод, а сидеть негде", – делилась собеседница. Еще одна проблема, - трудно привезти и забрать больного.

"На территорию нельзя въехать, везде шлагбаумы. Надо заплатить 10 евро дежурному, чтобы пропустил. Пропускают разве что машины со знаком "инвалид". Когда привозишь пожилого человека, очень трудно его довести до приемного отделения. Высаживаешь человека, оставляешь, потом бегом к машине, ищешь место парковки. Стоянки платные. Ставишь машину, бежишь искать привезенного.

Я сама лежала в больнице, женщина из моей палаты рассказала, что приехала на операцию на машине. Она заплатила охраннику за то, что разрешил оставить машину под окнами больницы, чтобы после выписки она могла сама уехать", – рассказала Лина.

По данным представителей Сантаришкской клиники, за въезд и выезд на стоянку отвечает компания, которая выиграла конкурс госзакупок, сама клиника не имеет с этим ничего общего.

По действующим правилам, на территорию может въехать машина со знаком "инвалид" и машины скорой, полиции. На местах временной стоянки не больше чем на 60 минут, если есть свободные места, машину могут оставить люди, которые привезли пациентов в приемное отделение или в Консультационную поликлинику, а также те, кто приезжает за немощными пациентами.

Представитель отделения скорой помощи больницы Линас Светикас сказал: "В отделениях скорой помощи и в Литве и на Западе, каждого пациента обследуют, оценивают его состояние и только потом решают вопрос госпитализации. В больницу сразу же кладут только пациентов в критическом состоянии. Только из-за того, что пациент пожилой, в больницу его не положат.

Что касается времени приема, для обследования требуется около 4 часов, иногда до 24 часов. Около отделения скорой помощи есть отапливаемый контейнерный домик, в котором можно погреться и посидеть. Сейчас поток пациентов небольшой, на улице никто не мерзнет. Каждый пациент, которого отпускают домой, ждет близких в отдельной палате".

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