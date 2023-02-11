Продолжается ценовая война между торговыми сетями, снижают цены на сливочное масло

Торговая сеть Iki сообщает, что снижает цену на сливочное масло бренда Iki с 11 февраля на 29%. В последнее время торговые сети стали чаще сообщать о снижении цен на некоторые товары. Подорожание продуктов питания вызвало внимание Центробанка Литвы, поэтому он провел исследование, результаты которого представит 13 февраля.

По словам пресс-секретаря Iki Вайды Будрене, снижение цен должно быть систематическим и долгосрочным процессом, который ощутят покупатели.

"Мы постоянно ищем возможности, которые позволят покупателям сэкономить деньги, поэтому на 29% снижаем цену на сливочное масло Iki. Мы следим за ситуацией, ищем новые возможности и в первую очередь меняем цены на те товары, цена на которые особенно актуальна для покупателей", – сказала Будрене.

Сливочное масло 82% жирности бренда Iki (170 г) будет стоить не 2,39, а 1,69 евро. В магазинах сети Iki подешевели и продукты Pieno žvaigždės – молоко, сметана, творог.

Delfi напоминает, что в конце января сеть сообщила о снижении цен на более чем 100 молочных продуктов. Цены на избранные товары снизились на 2-6%.

Акцию "Мы снижаем цены" объявила и сеть Maxima. Клиентам каждую неделю предлагают все больше продуктов питания по цене ниже обычной. В первый поток попали такие продукты, как молоко, сметана, сливки, миндальные орехи, филе сельди, маринованные огурцы, мука высшего сорта, подсолнечное масло, копченые колбаски и др.

"Это снижение цен - не однократная инициатива, а процесс, во время которого на прилавках магазинов Maximа каждую неделю будет появляться все больше товаров по более низким ценам безо всяких акций – это молочные товары, хлеб, крупы, мясо и мясные изделия, кофе, чай, овощи", – сказал представитель сети Т.Рупшис.

Представители сети Norfa указали, что у них молочные продукты начали дешеветь с середины января. "В магазинах Norfа молочные продукты дешевеют с середины января, это связано со снижением цен во всем мире. Это уже несколько недель видят и покупатели. Мы постоянно проводим акции, стараемся, чтобы продукты были дешевле, чем у конкурентов", – сказал Delfi представитель сети Дарюс Рилишкис.

Сеть Lidl недавно начала кампанию, в рамках которой сравнивает цены у себя и у конкурентов. Например, в одной из рекламных акций сравнивают творог Pieno žvaigždės Dvaro с продукцией Pilos.

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