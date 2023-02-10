Президент Литвы: несмотря на очень сложную обстановку, Украине прекрасно удается выполнять рекомендации ЕК

Президент Литвы Гитанас Науседа в Совете Европы (СЕ) заявил, что, несмотря на российскую агрессию и войну, Украина успешно проводит реформы в стране, тем самым усиливая перспективу интеграции Киева в Евросоюз (ЕС).

"Украинцы действительно не забывают, что они должны сделать в плане интеграции в Евросоюз", — говорит глава государства.

"Могу лишь выразить восхищение и удивление тем, что, несмотря на очень сложные обстоятельства и то, что война в стране находится в разгаре, им прекрасно удается, а подчас даже лучше, чем другим странам в мирное время, выполнять рекомендации Европейской Комиссии", – не скрывал радости Г. Науседа.

По словам главы государства, Брюссель еще в октябре этого года должен представить выводы по вопросу об Украине. Несмотря на свое утверждение о том, что он не хочет опережать события, тем не менее президент Литвы считает, что после оценки ЕК Совет Европы может рассмотреть вопрос об официальных переговорах с Украиной о ее членстве.

"Надеюсь, что уже в октябре Европейская Комиссия обнародует свои выводы. Я действительно не хочу забегать наперед и говорить, какими они будут. Но если они будут представлены, то, по сути, очень логичным шагом будет решение в Совете Европы вопроса о начале переговоров о членстве", – сказал президент.

ELTA напоминает, что 9-10 февраля президент Литвы Г. Науседа принимает участие во внеочередном заседании Совета Европы в Брюсселе.

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