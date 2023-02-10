Завершены работы по проектированию нацстадиона в столице – в марте ожидается разрешение на строительство

Представители Вильнюсского городского самоуправления и ЗАО "Vilniaus daugiafunkcis kompleksas", реализующего концессионное соглашение, а также ЗАО "Cloud architektai" завершили проектные работы и в пятницу представили Правительству технический проект многофункционального комплекса. Ожидается, что разрешение на строительство будет получено в марте и весной начнется первая фаза строительства.

По словам премьер-министра Ингриды Шимоните, ее уведомили о том, что строительные работы могут начаться уже весной, и она надеется, что удастся обеспечить своевременную реализацию проекта.

"Правительство, как одна из сторон, участвует в реализации этого крупного проекта, поэтому было важно услышать актуальную информацию о стадии проекта. Нас уведомили, что работы по строительству нового объекта могут начаться уже этой весной. Надеемся, что самоуправлению и инициаторам проекта удастся обеспечить своевременную реализацию проекта", – сказала И. Шимоните.

На территории площадью более 228 тыс. квадратных метров будет построен не только Национальный стадион, но и спортивный центр, комплекс футбольных полей, легкоатлетический стадион и разминочная площадка, а также дом культуры и детский сад.

Намечена трехэтапная реализация проекта – на первом этапе будет построен стадион со спортивным музеем и два футбольных поля. На втором планируется завершить работы по строительству культурного центра. На третьем этапе будет вестись строительство легкоатлетических комплексов и спортивного комплекса, на четвертом будут проводиться работы по строительству и подготовке детского сада.

ELTA напоминает, что в начале года в столице начался снос недостроенных с 1993 года конструкций Национального стадиона. После расчистки территории на Шешкинском холме в Вильнюсе должно начаться строительство нового многофункционального комплекса.

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