Пожар в вильнюсской прогимназии: была подожжена туалетная бумага, эвакуированы 756 учеников и работников

В четверг врачи скорой, пожарные-спасатели и полиция спешили в вильнюсскую прогимназию Сигизмунда Августа. Сообщаются и обстоятельства пожара.

Полиция информировала, что 9 февраля, в 10.51 ч., было получено сообщение о том, что в Вильнюсе, на ул. Шешкинес, в прогимназии начался пожар. Сообщалось, что что-то горит в туалете.

По данным Департамента пожарной безопасности и спасения, приехав на место происшествия пожарные, нашли в туалете на 3 этаже горящую туалетную бумагу. Пожар потушили с помощью школьного огнетушителя.

По предварительным данным, здание было немного задымлено. Копотью покрылись стены туалета. По словам пожарных, в спортзал увели 687 учеников и 69 работников.

Полиция сообщила, что в туалете подожгли туалетную бумагу.

Потребовалась помощь врачей, одна учительница была в шоковом состоянии. Врачи оказали ей помощь на месте.

Ведется расследование.

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