"Аграрии" Сейма предлагают узаконить только добровольное решение о накоплении в пенсионном фонде

По мнению членов парламентской фракции Союза крестьян и зеленых Литвы (СКЗЛ), участники пенсионных фондов II ступени должны сами решать, когда и как получать накопленную выплату.

Такое положение предлагается закрепить в проекте изменений в Закон о пенсионных накоплениях, зарегистрированном членами этой фракции.

Фракция СКЗЛ предлагает узаконить только добровольное решение о накоплении в пенсионном фонде. Кроме того, у людей была бы более длительная возможность приостановить уплату взносов, а у делающего накопления будет возможность выбирать время и способ выплаты. Пока у копящего нет свободы выбора, как использовать накопленные средства по своему усмотрению.

"Накопление должно быть без обязательных указаний со стороны государства, позволяя человек свободно решать, что делать со своими накопленными деньгами. Необходимо раз и навсегда закрепить, что средства, которые направляются в частные фонды, являются собственностью самого человека", - сказала староста фракции СКЗЛ в Сейме Аушрине Норкене.

Согласно действующему законодательству о пенсионном накоплении в фондах II ступени работники автоматически подключаются ко II ступени пенсионного накопления.

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