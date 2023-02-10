Синоптик: в воскресенье ждет приятная погода

Синоптик Витаутас Сакалаускас сказал, что в субботу погода будет неприятной, но в воскресенье ситуация изменится.

"В пятницу днем небольшие осадки придет на юго-восток страны. Будет идти снег, мокрый снег. Ожидается порывистый ветер. Порывы ветра будут достигать 15–20 м/с. Воздух прогреется до 1–5 градусов тепла", – сказал синоптик Delfi.

В субботу, по его словам, придет новая зона низкого давления, погода снова испортится.

"Ожидаются осадки. Ночью – снег, мокрый снег, днем – мокрый снег, дождь. Ночью во многих районах ожидается ледяной дождь, гололед. Усилится ветер. Ночью похолодает – до 0, до 5 градусов мороза. У моря будет 1–3 градусов тепла. Днем будет 2–7 градусов тепла", – рассказал о субботней погоде Сакалаускас.

В воскресенье погода улучшится.

"Атмосферное давление повысится. В воскресенье уже не будет особых осадков. Местами ожидается туман, гололед.

Ветер успокоится. Ночью будет 1–6, местами 7–9 градусов мороза. Днем будет около 0", – рассказал Сакалаускас.

По его словам, новая неделя начнется со спокойной погоды.

"Правда, местами возможны небольшие осадки. Ночью будет около 0, а днем 2–7 градусов тепла", – сказал синоптик.

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