Парламентарии стремятся пресечь пропаганду ботов в соцсетях: предлагают применить уголовную ответственность

В пятницу на заседании парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО) экспертная рабочая группа обсудила вредоносную деятельность ботов в социальных сетях и изложила конкретные предложения по предотвращению распространения дезинформации через фейковые, автоматизированные аккаунты. По словам председателя комитета Лауринаса Кащюнаса, предлагаемые поправки к законам предполагается внести в Сейм на предстоящей весенней сессии.

"Все мы знаем, что существует множество различных пространств, где распространяется враждебная пропаганда, — телевидение, радио, другие вещи. Как государство, мы предложили свои решения, мы многое сделали, достаточно хорошая ситуация с предохранителями, но есть такие вещи, как социальные сети. И нам хорошо известна проблема, когда враждебная сила, государство или их представители начинают манипулировать платформами социальных сетей через автоматизированные аккаунты ботов", - представил проблему председатель КНБО.

Л. Кащюнас обратил внимание, что боты используются для искусственного увеличения распространения дезинформации и пропаганды, а основной целью их деятельности является создание информационного шума и достижение целей, выгодных для враждебного государства.

"Это могут быть тысячи, сотни тысяч фейковых аккаунтов в социальных сетях, управляемых автоматически. Функции ботов, без сомнения – реагировать на посты, комментировать их, делиться ими, повышать их популярность, охват, просмотры. Цель всего этого – создать поток дезинформации посредством нарратива массовой поддержки или сообщения и якобы создать впечатление, что это надежная новость", - пояснил политик.

Чтобы предотвратить деятельность вредоносных ботов, Л. Кащюнас предлагает инициировать поправки к двум законам – изменения к Закону об информировании общества и Уголовному кодексу. По его словам, в Закон об информировании общества предполагается включить новое понятие – манипулирование интернет-платформой.

"Это метод увеличения распространения контента учетных записей онлайн-платформы, целью которого является искусственное увеличение количества контента аккаунта, просмотров, комментариев, лайков, подписчиков с использованием автоматизировано управляемых или автоматически контролируемых учетных записей онлайн-платформы или групп, чтобы в алгоритмах онлайн-платформы этому контенту отдавался приоритет и таким образом он становился доступным для широкого круга пользователей платформы", - обозначил концепцию Л. Кащюнас.

В случае манипулирования интернет-платформой предлагается включить требование об удалении контента и закрытии доступа к нему.

"Мы говорим о безопасности Литвы, о разжигании войны, об угрозе Конституции. Мы не говорим о том, что можно использовать для бизнеса, рекламы, мы говорим о популяризации запрещенного контента и попытках направить его против нашего государства. Это должно быть четко зафиксировано, речь идет о рамках национальной безопасности", - сказал политик.

Предлагаются также поправки в Уголовный кодекс. Предусмотреть, что манипулирующие интернет-платформой увеличивают распространение контента, направленного против Литовской Республики, против конституционного строя, суверенитета, территориальной целостности, обороны и экономической мощи.

За такое деяние предлагается наказывать штрафом или арестом или лишением свободы на срок до трех лет, при этом юридическое лицо также должно нести ответственность за это деяние.

Л. Кащюнас отметил, что данные поправки к законам планируется внести на рассмотрение Сейма на предстоящей весенней сессии.

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