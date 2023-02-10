У границы с Польшей литовские пограничники задержали чеченского спортсмена

Литовские пограничники недалеко от границы с Польшей в Калварии задержали бойца ММА (смешанные боевые искусства), который из России через Литву нелегально пытался попасть во Францию. Спортсмен предъявил пограничникам фальшивый документ.

Руслан Салаватов свою первую поездку через Литву запомнит надолго - он предъявил пограничникам фальшивое удостоверение личности, за что был задержан. Суд приговорил его к 34 суткам ареста в Алитусской тюрьме. Спортсмен признал свою вину, поэтому судья Аксиния Жемантаускене рассмотрела вопрос в спешном порядке и время ареста было сокращено на треть.

Салаватов легально пересек границу Литвы и Беларуси, у него был паспорт гражданина России и вид на жительство во Франции (он с семьей живет там с 2007 года).

Автомобиль бойца MMA пограничники остановили около деревни Салапераугис, на 96 км дороги Каунас – Мариямполе – Сувалки.

Салаватов предъявил паспорт, вид на жительство во Франции и выданное в Румынии водительское удостоверение. В удостоверении было фото Салаватова, но другие имя и фамилия, было видно, что документ фальшивый. Позже этот факт подтвердили эксперты.

"Мы остановили выезжавший из Литвы Mercedes Benz Sprinter с французскими номерами. Автомобилем управлял гражданин России, с ним ехали 5 пассажиров, – рассказал пограничник. – Салаватов предъявил паспорт РФ, вид на жительство во Франции и выданные в Румынии права. Мы заметили, что на водительском удостоверении фото Салаватова, а имя и фамилия другого человека".

Документы пассажиров были в порядке, поэтому они смогли продолжить путь, а Салаватов был задержан.

На допросах Салаватов подтвердил, что документ фальшивый. Он сказал, что с Литвой его ничего не связывает.

"Я с семьей с 2007 г. живу во Франции, у нас есть вид на жительство, я там работаю на стройке, зарабатываю 1200-1300 евро в месяц, – сказал Салаватов. – Когда я поселился во Франции, поменял российские права на французские".

"5 лет назад я участвовал в состязаниях по ММА в Румынии, там у меня украли деньги и документы, в их числе права, – рассказал он. – Поскольку в Румынию я приехал на автомобиле, выехать без прав не мог, поэтому один знакомый предложил помочь – получить права, чтобы я мог вернуться домой. Надо было заплатить 400 евро. Я согласился, заплатил, мне через несколько дней принесли водительское удостоверение с моим фото и годом рождения, но имя и фамилия были не мои, кроме того, категории были другие".

Он заверил, что тогда вернулся с этими правами во Францию и больше ими не пользовался, но и за новыми правами во Франции не обращался.

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