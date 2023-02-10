Не удивляйтесь, если со счета списали 415 евро: это могли сделать "Содра" или Налоговая инспекция

Если вы думаете, что никто не может снять деньги с вашего счета, не заблуждайтесь. Мало кто из жителей проверяет свою страницу на сайте Фонда социального страхования ("Содры") или Государственной налоговой инспекции (ГНИ). Тысячи жителей могут удивиться, обнаружив, что на счету стало меньше денег, сообщает TV3.lt

В Литве уже несколько лет действует Информационная система ограничения денежных средств (Piniginių lėšų apribojimų informacinė sistema (PLAIS), которую администрирует Центр реестра.

Системой пользуются коллекторы, Таможенный департамент, Центробанк, "Содра" и ГНИ.

Пресс-секретарь Центра реестра Миндаугас Самкус сказал, что всего за 2022 г. система получила указания на перевод почти 1,1 млн. евро.

Это деньги 230 000 жителей и 42 000 юридических лиц.

В среднем в прошлом году у одного должника списали 415 евро. Больше всего средств списывается "Содра" - больше половины, еще треть - коллекторы. Заявок ГНИ бывает меньше, но зато суммы там больше.

Представитель "Содры" Малгожата Козич сказала, что о задолженности должников информируют по всем возможным каналам: посылают сообщения на личную страницу в "Содре" и на эл. почту.

Она напомнила, что если житель не может сразу заплатить весь долг, он может договориться и выплачивать его по частям.

Представитель ГНИ Джюгинта Балчюнене сказала, что из-за пени со счета жителя могут снять больше, чем сумма долга. Она также напомнила, что должники могут договариваться и выплачивать долги частями.

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