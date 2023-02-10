Ведущие выпуска: Анжела Бубеляк, Ангелина Гудкова и Дмитрий Семенов.
Начало трансляции в 13.00
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В студии Delfi – литовский экономист Александрас Изгородинас. Обсуждаем вступившие в силу новые санкции Европейского союза (ЕС) против России, запрещающие импорт российских нефтепродуктов танкерами, инфляцию, есть ли признаки кризиса, пенсионное накопление.
Ведущие выпуска: Анжела Бубеляк, Ангелина Гудкова и Дмитрий Семенов.
Начало трансляции в 13.00
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!