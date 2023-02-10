Менее чем за две недели на радары для Украины собрано почти 7 млн евро

Менее чем за две недели на радары для Украины жители Литвы пожертвовали почти 7 млн. евро. По словам главы организации "Blue/Yellow" Йонаса Омана, первые купленные радары к 24 февраля должны быть доставлены как минимум в Литву.

"24 февраля должны быть как минимум в Литве, и это означает, что очень быстро они окажутся в Украине. Из Литвы логистика очень быстрая", - радиостанции LRT сказал Й. Оман.

"Есть только один момент, те бумаги, документы, которые всегда немного срывают (планы – ELTA), но все уже запущено и закупки уже идут. Больших проблем быть не должно", - заверил глава "Blue/Yellow".

Он отметил, что при приобретении такого оборудования, как радары, закупка, производство и доставка осуществляются очень быстро.

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"Следует отметить, что покупка этого типа оборудования происходит очень быстро. Я уже десять лет работаю с военной логистикой и примерно знаю, что где и как, и в этом случае действительно быстро, поверьте", - заверил Й. Оман.

"У нас уже есть большая часть из них физически, они, скажем так, на складе. И, смотря сколько мы сможем собрать, я надеюсь, что будет около 10 миллионов, возможно, придется немного подождать, но большая часть из них уже есть, физически", - сказал глава поддерживающей Украину организации.

По словам инициатора "Сильны вместе" (Stiprūs kartu), журналиста Эдмундаса Якилайтиса, в настоящее время темп пожертвований замедлился, но энтузиазм, по его мнению, по-прежнему высок.

"Но то, что мы все создали менее чем за две недели, мне кажется, феноменально. Почти 7 миллионов евро, почти 7 радаров могут быть куплены в ближайшее время. Я думаю, что реально, как и сказал Йонас несколько дней назад, достичь отметки в 10 миллионов евро. Цель именно такова", - подчеркнул журналист.

ELTA напоминает, что на прошлой неделе стартовала акция поддержки Украины, в рамках которых собираются средства на закупку и поставку украинцам радаров наблюдения за воздушным пространством.

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