Что происходит на улицах Вильнюса? Родители вооружают детей

В Вильнюсе значительно вырос спрос на газовые баллончики – их продажи увеличились в 10 раз. После нескольких нападений и изнасилования 15-летней обеспокоены и школьные общины. В школы будет приезжать полиция, поднимают вопрос проведения уроков по самообророне.

В магазине оружия – аншлаг.

"Последние события... Все озабочены, и я и коллеги, друзья – все, поэтому мы решили защищаться", – сказал LNK посетитель магазина.

"Ехал мимо – остановился. Давно планировали, но все не доходили", – сказал другой покупатель.

Люди покупают газовые баллончики, на них не надо разрешения.

"Покупают все, от самых простых, действующих на расстоянии 2-3 м, в зависимости от погодных условий, до полупрофессиональных, действующих на расстоянии 5-6 м. Бум начался на этой неделе", – сказал представитель Vilniaus ginklai Дарюс Микалаускас.

Вильнюсцы не понимают, что происходит в столице – бесчинствуют банды или маньяк-извращенец, в последнее время фиксируется много нападений. Страдают дети, а подозреваемых нет.

"Конечно, такое бывает нечасто, но потрясены все родители", – сказал LNK представитель Родительского форума Кястутис Миколаюнас.

Если полиция не способна контролировать ситуацию, надо защищаться самим.

"Родители хотели бы дать эти баллончики детям, но мы предупреждаем - это незаконно, поскольку оружием категории D могут пользоваться только лица старше 18 лет", – сказал Миколаюнас.

За такое нарушение грозит предупреждение или штраф в размере 30 евро.

"Тогда говорят, куплю дочке нож. Ну, у нас не остается аргументов", – рассказал Миколаюнас.

Покупатели говорят, что они знают законы, но выбирают меньшее зло, защищая своего ребенка.

Журналисты LNK говорили с женщиной, воспитывающей двух дочерей, одна из которых несовершеннолетняя.

"Я пришла за консультацией, мне нужно лучшее из того, что есть", – сказала женщина.

И это не единичные случаи. На этой неделе идет настоящее вооружение детей. По словам торговцев, продажи баллончиков выросли в 10 раз.

Вероятно, они уже сейчас в карманах или в рюкзаках у детей. Озабоченность родителей обоснована, что же делают школы?

"В школу запрещается приносить такие вещи. Но как обстоят дела на практике, сказать сложно", – сказал LNK вице-мэр Томас Гульбинас.

"Надо определиться, какой сегмент может этим владеть, но всегда, когда есть что-то дополнительно, это может быть средство защиты, но оно может играть и обратную роль, ты можешь спровоцировать какую-то ситуацию", – сказал директор Вильнюсского лицея Саулюс Юркявичюс.

"У палки два конца – чем больше мы продаем, тем больше случаев использования будет", – сказал Микалаускас.

Дети могут использовать баллончики не по назначению.

"Это не то что бы не самый хороший, но и не хороший способ – начать вооружаться, но надо больше внимания уделять безопасности", – пояснил Миколаюнас.

Муниципалитет со своей стороны тоже предпринял меры: разослал школам рекомендации.

"В большей части школ уже есть видеокамеры, но не во всех. Сейчас самое время пересмотреть этот подход", – сказал Гульбинас.

Представители школ отмечают, что родители стали чаще привозить детей и забирать их из школы, не разрешают одним ходить в безлюдных местах и в темное время.

Однако некоторые специалисты говорят, что есть дети, которых растят в "тепличных условиях" – им не хватает физической подготовки, они не смогут убежать в случае нападения.

"Я давно заметил, что у детей нет чувства самосохранения, они иногда неадекватно реагируют на некоторые ситуации. Им кажется, что вокруг безопасно, спокойно", – заметил директор лицея.

В школу будет приезжать полиция для общения с детьми.

"Я слышал, что руководства школ говорят об уроках самозащиты, выясняют, нужно ли это школьным общинам", – сказал Гульбинас.

"Силы неравные, эти курсы самообороны детей вряд ли защитят", – считает председатель семейного совета прогимназии им. Князя Гедиминаса Даумантас Каволюнас.

Напомним, что за последние две недели в Каролинишкес у школы неизвестный напал на 12-летнюю девочку, в Жверинасе изнасилована 15-летняя, а в Перкункемисе около школы у 18-летней мужчина пытался отобрать сумочку.

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