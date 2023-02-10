К работе в Турции приступает литовская поисково-спасательная команда: повторные толчки ощущаются каждый час

Литовская поисково-спасательная команда из 42 человек, отправившаяся в четверг вечером в Турцию, в пятницу утром успешно добралась до региона Малатьи, в юго-восточной части Турции. По словам сотрудника по связи международной команды по оказанию помощи Донатаса Гурявичюса, команда настроена решительно и хочет как можно скорее помогать жителям Турции, пострадавшим от землетрясения.

"Всю ночь мы были в дороге, выехали вчера вечером. Разделили команду на две части – самолет ВВС "Spartan" вывез 5 наших членов и большую часть оборудования, а 37 членов, вместе с которыми отправляюсь и я, летели регулярными рейсами турецкими авиалиниями в Стамбул. Сейчас мы прибыли в город Малатья, в регион в юго-восточной части Турции, отправляемся на место, где встретимся с другими членами команды", - радиостанции LRT сказал Д. Гурявичюс.

"Настрой боевой – помочь чем можем, потому что здесь, в этом регионе Малатьи, с учетом температуры, на счету каждая секунда, каждое мгновенье", - подчеркнул сотрудник.

По словам Д. Гурявичюса, в регионе Малатьи в настоящее время около минус 10 градусов, местность окружена горами. Он также сказал, что сейчас в Турции происходят повторные толчки, они ощущаются каждый час.

Литовская поисково-спасательная команда разделена на четыре отряда по 6 человек. В команде 3 кинолога из Службы охраны государственной границы (СОГГ) и 5 медиков из Каунасской станции скорой медицинской помощи.

"И, безусловно, есть управленческая группа – команда, которая занимается логистикой, управлением, сотрудничеством с местными спасателями и другими международными партнерами", - отметил Д. Гурявичюс.

ELTA напоминает, что рано утром в понедельник в районе турецко-сирийской границы произошло землетрясение силой 7,8 балла. Число жертв землетрясения в четверг превысило 20 тыс. человек.

Сотрудники и медики сообщают, что землетрясение унесло жизни 17 134 человек в Турции и 3 162 человека в Сирии, в результате чего общее число подтвержденных жертв достигло 20 296 человек.

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