Коронавирус в Литве: 321 случай, обошлось без летальных исходов

За прошлые сутки в Литве выявлен 321 случай коронавируса (COVID-19), повторно заразились 108 человек, летальные случаи не зафиксированы, сообщило Государственное агентство данных.

Сейчас болеют 5 417 человек. С начала пандемии от коронавируса скончались 9 555 человек.

За сутки госпитализированы 24 пациента, в больницах заняты 126 коек для больных коронавирусом, в отделениях реанимации и интенсивной терапии лечатся 4 человека.

Общее число заразившихся COVID-19 с начала пандемии в стране на сегодняшний день составляет 1 299 616.

Как сообщает Государственное агентство данных, число новых случаев заболевания за 14 дней на 100 000 жителей составляет 140,4. Средний суточный показатель новых случаев за 7 дней – 291.

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