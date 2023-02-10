В электрощитовой дома опеки – больше 320 кг продуктов прокуратура ведет расследование

Мариямпольская окружная прокуратура упразднила постановление Вилкавишкского комиссариата полиции и начала расследование в связи с возможной кражей продуктов из дома социальной опеки.

Каунасская окружная прокуратура сообщает, что 19 января Мариямпольский департамент Государственной продовольственно-ветеринарной службы (ГПВС) провел проверку в доме социальной опеки Вилкавишкского района, поскольку поступила жалоба, сообщалось о краже продовольственных продуктов.

Сотрудники ГПВС в электрощитовой учреждения нашли больше 320 кг разных продуктов. Они попросили начать расследование по факту кражи.

31 января полиция Вилкавишкского района отказалась начать расследование. Директор дома социальной опеки сказал полиции, что провел внутреннее расследование и выяснил, что продукты никто не крал, просто их хранили в неположенном месте.

Прокурор Мариямпольслкого округа это решение упразднил. По словам прокурора Рамутиса Мицкуса, такое постановление необосновано, поскольку не были проведены никакие действия, только опросили, возможно, заинтересованное лицо. Не потребовали необходимые документы, не опросили людей, которые могут располагать ценной информацией.

Поэтому нельзя делать вывод, будто нет состава преступления. Расследование было начато из-за попытки мошенничества, кражи и подделки документов или хранения фальшивого документа.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!