Поиски пропавшего подростка продолжаются, волонтеры потеряли несколько дронов

Волонтеры, которые участвуют в поисках 15-летнего Миколаса Давидониса, лишились нескольких дронов. В пятницу поиски с помощью дронов планируют продолжить в окрестностях Электренай и Каунаса.

На странице в фейсбуке "Поиск Миколаса" (Mykolo paieška организаторы благодарят волонтеров и делятся дальнейшими планами.

"Низко склоняю голову перед теми, кто жертвует не только свое время, но и дроны, одни дроны утонули, другие сломались, но усилия не напрасны, мы работаем ради общей цели – найти Миколаса", – писал один из организаторов.

„Facebook“ grupės Mykolo paieška nuotr.

Владельцам, утонувших и сломанных дронов, руку помощи протягивают другие члены группы, их сейчас больше 20 000.

Сообщается, что в пятницу поиски с помощью дронов продолжатся.

Обращаются к жителям Вильнюса, Электренай и Каунаса. "Если у вас есть дрон и возможность участвовать в поисках, план такой - двигаться по течению реки со стороны Электренай в Вильнюс".

„Facebook“ grupės Mykolo paieška nuotr.

Новых участников поисков просят связаться с представителем Литовского Красного креста Виолетой Мастейкене, координирующей работу волонтеров.

Пожарные-спасатели в четверг искали юношу в Вильнюсе, в реке Нерис с помощью сонаров. Они осмотрели реку в обоих направлениях от Жирмунайского моста до ул. Гирайтес.

Delfi напоминает, что подросток в субботу в 12 ч. ушел из дома, в последний раз друзья его видели в 16 ч. около кинотеатра "Вингис". В 16.30 ч. он связался с другом по видеосвязи. Видеокамеры зафиксировали, что в 16.10 он вышел из 4 троллейбуса на остановке Кражю и пошел к реке. Около Жирмунайского моста были обнаружены вещи пропавшего: куртка, рюкзак, наушники, чехол от них и банковская карта.

Основная версия - юноша по какой-то причине оказался в реке. Не исключено, что он мог стать жертвой преступления, об этом упоминал генкомиссар полиции Ренатас Пожела.

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