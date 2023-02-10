Президент на заседании Европейского совета: место Украины – в Европейском союзе

Президент Литвы Гитанас Науседа 9 февраля принял участие в заседании Европейского совета. В дневном заседании глав государств, посвященном Украине, также принял участие президент Украины Владимир Зеленский.

Обращаясь к европейским лидерам, Г. Науседа подчеркнул, что, несмотря на жестокую войну, которую ведет Россия, Украина добилась огромного прогресса в проведении реформ. По словам президента, необходимо обеспечить беспрепятственный процесс вступления Украины в Европейский союз и, исходя из конкретного достигнутого прогресса, начать переговоры в этом году, сообщает Группа по вопросам коммуникации Президентуры.

"Тот факт, что Владимир сегодня с нами за этим столом, по-настоящему радует, потому что место Украины здесь – в Европейском союзе", - отметил Г. Науседа.

Президент также призвал лидеров государств – членов ЕС поддержать инициативу по созданию специального трибунала по преступлению агрессии России. Глава Литвы подчеркнул, что это единственный способ привлечь кремлевский режим к ответственности.

Г. Науседа также отметил, что замороженные российские активы должны быть использованы для восстановления Украины. По словам главы государства, более 300 миллиардов евро замороженных активов агрессора стали бы весомой помощью Украине, поэтому необходимо найти правовые решения на уровне ЕС. Президент также отметил необходимость ужесточения санкций против агрессора и выразил надежду, что 10-й пакет санкций без каких-либо исключений будет принят до 24 февраля.

После пленарного заседания президент Литвы вместе с лидерами ряда других государств встретился с президентом Украины В. Зеленским.

"Литва поддерживала Украину с самого начала и будет поддерживать ее до победы. Не должно быть никаких красных линий, никаких задержек, только всесторонняя помощь стране, сражающейся против агрессора. Верю, что, объединив усилия, действуя сообща и защищая ценности свободы и демократии, мы вернем мир в Европу", - отметил президент.

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