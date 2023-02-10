Погода: приближаются серьезные перемены

В пятницу в первой половине дня погоду обусловит юго-западная оконечность удаляющегося циклона, а после обеда усилится зона высокого давления. На юго-востоке будет облачно с прояснениями, там возможны небольшие кратковременные осадки, в основном снег и мокрый снег. На западе страны будет солнечно, вероятность осадков невелика. Будет дуть сильный ветер. Днем будет 1–5 градусов тепла.

В субботу днем будет облачно, на западе с прояснениями. Время от времени ожидаются осадки, на этот раз дождь, на востоке мокрый снег. Будет дуть сильный и порывистый западный ветер. Днем будет 2–7 градусов тепла.

Активный циклон быстро покинет Литву, поэтому в воскресенье Литва окажется в зоне высокого давления. Снова станет больше прояснений. И ночью и днем без особых осадков. Ночью и утром будет холодно, прогнозируют гололед. Ночью ожидается 1–6, местами до 7–9 градусов мороза, днем будет около 1 градуса мороза на востоке и до 4 градусов тепла на взморье.

В понедельник в Литву придет новая зона циклона. Местами ожидаются небольшие осадки. Будет дуть сильный ветер. Ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем будет 2–7 градусов тепла.

Во вторник погоду в Литве обусловит восточная часть антициклона. Особых осадков не ожидается, однако будет дуть холодный сильный ветер. Ночью будет около 0, а днем воздух прогреется до 1–6 градусов тепла.

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