Алма Адамкене празднует 96-й день рождения: экс-президент Адамкус хочет лишь одного

10 февраля супруга экс-президента Литвы Валдаса Адамкуса Алма празднует 96-й день рождения. Как и в прошлом году, они отпразднуют этот день без особого торжества, спокойно и вдвоем. Как сказал Адамкус, Алме после инсульта нужен отдых, однако он надеется, что уже летом мы увидим ее окрепшей.

Экс-президент на этой неделе немного рассказал о здоровье Алмы. Он надеется, что в ближайшее время супруга окрепнет.

"Алма после инсульта еще не может сама встать, ей надо лежать. Думаю, еще пара месяцев нужна, чтобы поставить ее на ноги", – сказал Адамкус порталу lrytas.lt.

29 сентября 2022 года из-за коронавируса Алма оказалась в больнице, где провела несколько недель в реанимации, а домой вернулась только через месяц.

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