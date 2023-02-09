Вице-министр: надо санкциями закрыть основные российские денежные краны

Вице-министр финансов Миндаугас Лютвинскас, находящийся с визитом на Мальте, говорит, что страны Евросоюза (ЕС) должны продолжать ужесточать санкции против России и Беларуси, координируя действия с международными партнерами.

"Мы должны приложить все усилия, чтобы как можно быстрее и эффективнее отрезать российский режим от главных финансовых потоков. Мы видим, что западные санкции негативно сказываются на доходах бюджета России от экспорта энергетических продуктов. Вместе с международными партнерами мы должны продолжать расширять и ужесточать применяемые санкции, включая потолок цен на российскую нефть и ее продукты, тем самым снижая возможности режима финансировать войну против Украины", - отмечает вице-министр М. Лютвинскас.

В ходе встреч вице-министр также подчеркнул, что ЕС и западные партнеры должны продолжать оказывать Украине финансовую поддержку – как в этому году, так и в более долгосрочной перспективе. Восстановление страны после войны потребует огромных ресурсов и сплоченности партнеров для их мобилизации.

В связи с этим крайне важно обеспечить, чтобы агрессор ответил за свои действия и заплатил за нанесенный Украине ущерб. Для этого необходимо найти законные способы использования замороженных российских активов в целях восстановления.

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