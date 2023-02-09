Вильнюс будет стремиться стать Зеленой столицей Европы

Столица страны подаст заявку на то, чтобы стать Зеленой столицей Европы в 2025 году – ее в среду одобрил Вильнюсский городской совет, сообщается в пресс-релизе.

"Зеленый город – это современные дома, оживленные общественные пространства, удобное сообщение. Жить более экологично также означает жить более экономно, потому что счета за более экологичные коммунальные услуги могут быть намного ниже благодаря преимуществам экономии энергии, совместного использования и экономики замкнутого цикла", - сказал мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.

У Вильнюса уже есть значительные достижения в области зеленой политики, которые будут подкреплены желаемой наградой "Зеленая столица Европы". В прошлом году Вильнюс стал одним из 100 европейских участников миссии умных и климатически нейтральных городов. Выиграв место в этой миссии, города получают солидную финансовую и методическую поддержку, чтобы помочь им достичь своих экологических и климатически нейтральных целей. Позже города, лидирующие в области экологии, в том числе Вильнюс, поделятся своим опытом с другими. Только в 2023 г. на эту миссию было выделено 360 млн. евро из фондов поддержки ЕС.

В сообщении напоминают, что первым звание Зеленой столицы Европы в прошлом десятилетии завоевал Стокгольм. В этом году Зеленой столицей Европы был объявлен Таллинн, а в 2024 г. это будет Валенсия. Зеленые столицы становятся частью сети Зеленых столиц из 36 городов и продолжают сотрудничать в реализации амбициозных идей совершенствования городов.

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