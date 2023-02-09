В Сейме распалась Фракция регионов Литвы

ELTA ru.DELFI.lt

Foto: ELTA / Josvydas Elinskas

После ухода четырех парламентариев, в Сейме распалась Фракция регионов Литвы. Об этом в четверг во время внеочередного заседания Сейма сообщила председатель Сейма Виктория Чмилите-Нильсен. По ее словам, из Фракции регионов Литвы решили уйти Рита Тамашунене, Чеслав Ольшевский, Йонас Пинскус и Андрюс Паленис.