"Официально сообщаю, что в Сейме больше нет Фракции регионов Литвы. Коллеги переходят в Смешанную фракцию членов Сейма", - информировала председатель Сейма.
Как предусматривает Устав Сейма, фракцию могут сформировать не менее чем 7 парламентариев. Кроме уже перечисленных четырех политиков во Фракции регионов Литы работали Беата Петкевич, Пятрас Гражулис, Ремигиюс Жемайтайтис и Агне Ширинскене.
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