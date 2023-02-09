Совет эксперта недовольным ценами жителям: не покупайте

Продукты питания в Литве дорожают, и конца этого процесса не видно. Жители больше всего возмущены ценами на молочные товары. Некоторые эксперты предлагают бойкотировать самые дорогие товары и таким образом заставить снижать цены, однако это предложение одобряют не все, пишет LNK.

Общий рост цен замедлился, однако продукты в Литве по-прежнему дорожают: самые дешевые продукты в январе были еще на 0,5 евро дороже, по подсчетам портала Pricer.lt.

"Цены на продукты в Литве растут беспрецедентно", – сказал председатель правления Центробанка Литвы Гедиминас Шимкус.

Жители говорят, что рост цен очевиден.

"Покупаешь те же продукты – и видишь: на 3, потом на 5 центов, потом на 10, потом в два раза дороже", – сказала одна покупательница.

"Все из того, что я покупаю, подорожало", – сказал мужчина.

"Все стало дорого. Если литр молока стоит почти 2 евро, это на самом деле дорого", – заметила пенсионерка.

Некоторые эксперты предлагают бойкотировать товары, чтобы снизить цены.

"Бизнес снижает цены не по доброте душевной, не потому, что слушает, что говорит правительство. Бизнес снижает цены, когда падает оборот", – сказал представитель Pricer.lt Пятрас Чепкаускас.

Идея такая: люди перестают покупать дорогие товары, например, молочные, тогда бизнес будет вынужден снижать цены.

"В Литве люди не способны действовать организовано – если сравнить с Францией и т.д., – единым фронтом бойкотировать. Они меняют свое поведение, когда их загоняют в угол", – убежден Чепкаускас.

В Литве были бойкоты. В 2016 г. в Литве была волна недовольства ценами на цветную капусту, в 2020 г. и-за скандала с участием компании Grigeo часть покупателей перестала покупать продукцию Grite. В контексте войны в Украине часть покупателей бойкотирует продукцию компании Viči.

Торговцы отказались говорить об этом бойкоте, однако неофициально сказали, что ни одна из инициатив не длилась долго и не подействовала ни на цены, ни на продажи.

Экономисты прибавили, что можно отказаться от товара какого-то бренда, но от всех товаров определенного сектора - это утопия.

"Был пример с горючим. Когда оно стоило 2 евро, мы думали, что потребление значительно снизится, но что увидели: да, немного изменилось потребление, но перемены были незначительными. Молоко - такой же необходимый товар", – сказал экономист банка SEB Тадас Повилаускас.

"Бойкот - не решение. Наверное, потребители меньше есть не станут", – сказал Шимкус.

Жители скептически оценили такую инициативу, она заинтересовала лишь немногих.

"Не поможет. Каждый возьмет свое: производитель, переработчик, торговцы", – сказал один покупатель.

"Мне интересно, как можно не покупать один товар, – как договориться? Я бы точно могла не покупать какой-то товар, если можно было бы договориться. И так регулировать. Но как это сделать?", – вопрошала одна женщина.

Жители считают, что власти в этой ситуации ничего не предпринимают.

"Надо выяснить, почему такие высокие цены. Сейчас, кажется, подешевели и бензин, и газ, но в магазинах мы не видим, чтобы что-то также быстро дешевело", – сказала одна женщина.

"Должен быть какой-то потолок цен", – сказала другая собеседница.

Центробанк Литвы провел анализ цен на продукты – "криминала" не нашел, но выяснил, что бизнес все бремя инфляции перенес на плечи покупателей.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!