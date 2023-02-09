Суд: политкампании Зуокаса и Союза свободной Литвы финансировались через третьих лиц

Вильнюсский окружной административный суд отклонил ходатайство заявителя, политической партии "Свобода и справедливость", на ответчика, Центральную избирательную комиссию (ЦИК), об отмене ее решения.

"Свобода и справедливость" обжаловала решение ЦИК от 6 сентября 2022 г. "О финансировании политической кампании Артураса Зуокаса и Союза свободы Литвы (Либералов) и деятельности политической партии за счет средств юридических лиц". Была проведена проверка финансирования деятельности партии за период с 2017 по 2019 гг.

ЦИК установила, что в нарушение положений закона "О финансировании и контроле за финансированием политических кампаний" в тогдашней его редакции, политические кампании А. Зуокаса и Союза свободы Литвы (Либералов) по выборам в муниципальные советы в 2019 г. финансировались через третье лицо – общественное учреждение "Azzara"– путем оплаты расходов, указанных в пункте 1 решения ЦИК, за счет поддержки, полученной от других юридических лиц, и займа, полученного от общественного учреждения "Jono Meko fondas" (Фонд Йонаса Мекаса).

Рассмотрев данное административное дело, суд постановил, что ЦИК надлежаще выявила нарушения закона "О финансировании и контроле за финансированием политических кампаний" и закона "О политических партиях", поскольку финансирование политической кампании Артураса Зуокаса и Союза свободы Литвы (Либералов) по выборам в муниципальные советы в 2019 г. осуществлялось через третьих лиц. Таким образом, ЦИК в решении спора о нарушениях вышеуказанных законов была обязана уведомить о выявленных нарушениях Службу специальных расследований и Генеральную прокуратуру.

Это решение в течение 30-ти дней может быть обжаловано в Высший административный суд Литвы.

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