Президент Литвы призывает включить "Росатом" в санкционный список: это приблизит победу Украины

Президент Литвы Гитанас Науседа в очередной раз призвал включить российскую государственную корпорацию по атомной энергии "Росатом" в санкционный список. Глава государства не сомневается, что ужесточение мер в отношении агрессора России будет способствовать приближению победы Украины.

"Я действительно не могу гарантировать за все 27 стран, но могу сказать, что Литва будет предлагать, требовать, чтобы "Росатом" как и сама компания, так и руководители, члены правления "Росатома" были включены в санкционный список", — заявил Г. Науседа журналистам в четверг перед внеочередным заседанием Совета Европы в Брюсселе.

"Мы также выступаем за ужесточение и других мер — включить алмазы, включить остальные российские банки. На мой взгляд, это действительно помогло бы нам приблизить победу Украины", – добавил он.

ELTA напоминает, что в 10-й пакет санкций против России предлагается включить новые отрасли и новых физических лиц. По мнению депутатов ЕП, под санкции должны попасть те российские компании, которые по-прежнему работают на рынке ЕС, например, "Лукойл" и "Росатом". Наряду с этим депутаты Европарламента призывают "немедленно объявить полное эмбарго на импорт российского ископаемого топлива и урана, а также полностью отказаться от газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2", чтобы военная машина В. Путина больше не финансировалась из средств ЕС".

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