Эфир Delfi: Зеленский, Украина, Литва, ЕС — помощь и перспектива вступления

Президент Украины Владимир Зеленский принимает участие в саммите лидеров Европейского Союза и выступит пред членами Европарламента, на прошлой неделе в Киеве находилась делегация Еврокомиссии.

Поддержка и помощь Украине, отражающей агрессию России - один из ключевых вопросов встреч. Пока идет война, сложно говорить об ускоренной евроинтеграции, но тема перспективы членства Украины в ЕС поднимается как экспертами, таи и политиками.

О том, какова эта перспектива, возможны ли сейчас четкие решения, направленные на дальнейшую евроинтеграцию Украины, говорим с европарламентарием от Литвы Пятрасом Ауштрявичюсом и директором Института мировой политики Евгеном Магдой.

Ведущие выпуска: Анжела Бубеляк и Дмитрий Семенов

Начало трансляции в 13.00

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!