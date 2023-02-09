Поддержка и помощь Украине, отражающей агрессию России - один из ключевых вопросов встреч. Пока идет война, сложно говорить об ускоренной евроинтеграции, но тема перспективы членства Украины в ЕС поднимается как экспертами, таи и политиками.

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О том, какова эта перспектива, возможны ли сейчас четкие решения, направленные на дальнейшую евроинтеграцию Украины, говорим с европарламентарием от Литвы Пятрасом Ауштрявичюсом и директором Института мировой политики Евгеном Магдой.

Ведущие выпуска: Анжела Бубеляк и Дмитрий Семенов

Начало трансляции в 13.00

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