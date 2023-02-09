Госагентство данных: годовой рост экспорта составил 9%, импорта – 21%

В декабре прошлого года экспортировано товаров из Литвы на 3,62 млрд евро, в то время импортировано товаров в страну на 4,53 млрд евро. Согласно подсчетам, экспорт товаров литовского происхождения по сравнению с декабрем 2021 г. сократился на 1,1 проц., без учета минеральных продуктов – на 8,1 проц., сообщает Литовское агентство данных.

Если сравнить декабрь прошлого года с ноябрем, экспорт сократился на 9 проц., импорт вырос на 0,7 проц. По мнению экспертов, на сокращение экспорта повлияло снижение экспорта минерального топлива, минеральных масел и продуктов их перегонки (на 17,8 проц.), злаков (на 45,3 проц.), мебели (на 13,5 проц.). При этом на рост импорта повлияло увеличение ввоза минерального топлива, минеральных масел и продуктов их перегонки (на 20,3 проц.), продукции органической химии (на 64 проц.) и наземных транспортных средств (на 6,8 проц.). Экспорт товаров, кроме минеральных продуктов, сократился на 7,2 проц., импорт – на 6,1 проц.

По оценкам экспертов, в прошлом году основными направлениями литовского экспорта были Латвия (12,9% проц.), Польша (9 проц.), Германия (7,9 проц.), а импорт шел из Германии (11,8 проц.), Польши (11,7 проц.), Латвии (7,8 проц.). Товары литовского происхождения в основном экспортировались в Германию (9,7 проц.), Польшу (8,9 проц.), Латвию (8,7 проц.), США (7,9 проц.), Нидерланды (7,5 проц.).

Наибольшую долю экспорта из Литвы составили минеральные продукты (17 проц.), продукция химической промышленности и смежных отраслей (12,3 проц.), машинное и механические оборудование, электрооборудование (11,4 проц.). Наибольшую долю импорта составили минеральные продукты (28,6 проц.), машинное и механические оборудование, электрооборудование (14,7%), продукция химической промышленности и смежных отраслей (11,3 проц.). Из товаров литовского происхождения в основном экспортировались минеральные продукты (20,1 проц.), различные промышленные товары (11,4 проц.), продукция химической промышленности и смежных отраслей (10,2 проц.), готовые пищевые продукты, безалкогольные и алкогольные напитки, табак и переработанные заменители табака (8,4 проц.).

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