Теплосети: январские счета за отопление в Вильнюсе будут меньше декабрьских

Вильнюсские теплосети (ВТС) уже подготовили январские счета за услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения. В результате принятого решения о частичной замене природного газа мазутом с низким содержанием серы, Вильнюсу удалось совладать с ценами на теплоэнергию, к тому же январь был теплее декабря, поэтому жители получат меньшие счета, говорится в пресс-релизе.

Согласно подсчетам, счет за отопление квартиры площадью 50 кв. м. в реновированном доме составит в среднем около 57 евро, в нереновированном многоквартирном доме – 96 евро.

По данным Государственной службы регулирования энергетики (ГСРЭ), январская цена на теплоэнергию для клиентов ВТС составляла 7,87 цента за кВтч без НДС (налог на добавленную стоимость – ELTA). Это самая низкая цена на теплоэнергию среди крупных городов страны и одна из самых низких в Литве.

"Благодаря более низкой цене на тепло и более теплой погоде в январе, жители получат меньшие счета за отопление, чем в декабре. Они также будут меньше, чем за тот же прошлогодний период. (...) Для сравнения, в прошлом году средний счет за квартиру с той же площадью в нереновированном доме составлял 133 евро, в реновированном – 79 евро", – говорит руководитель клиентской группы ВТС Лауринас Якубаускас.

Тенденция к снижению цен на тепло наблюдается с сентября – пятый месяц подряд. В феврале жители столицы за киловатт-час тепла будут платить 7,56 цента без НДС или на 27 проц. меньше, чем за тот же прошлогодний период, когда цена на тепло доходила до 10,37 центов/кВтч без НДС. Это одна из самых низких цен на тепло в Литве.

Цену на теплоэнергию ежемесячно утверждает ГСРЭ. Цена меняется в зависимости от рыночной стоимости ресурсов, используемых для производства тепла.

Специалисты отмечают, что размер счета за отопление зависит от цены на теплоэнергию, которая более чем на 80 проц. состоит из расходов на топливо и количества потребленной теплоэнергии. Последняя составляющая определяется температурой наружного воздуха, энергоэффективностью дома и индивидуальными потребительскими привычками, напоминает ВТС.

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