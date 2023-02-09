Из-за письма с угрозами эвакуирован Вильнюсский муниципалитет

В четверг утром Вильнюсский муниципалитет получил электронное письмо с угрозами, в котором сказано, что здание заминировано. Работники муниципалитета были эвакуированы.

Представитель муниципалитета Габриэлюс Грубинскас информировал Delfi, что эвакуацию объявили в 8.30 ч. В 10 ч. здание на проспекте Конституциёс еще осматривали полицейские.

Пожарных-спасателей на место не вызывали. Сколько людей было эвакуировано – выяснится позже, поскольку часть работников работает удаленно.

Подобные угрозы в последние две недели в Вильнюсе и в Каунасе стали обычным явлением.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!