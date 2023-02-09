Оппозиция о действиях правящих в истории с Бартошявичюсом: они не хотят отвечать

Как утверждает парламентская оппозиция, правящие цепляются за соломинку и пытаются прикрыться "процедурами" в истории с предполагаемой утечкой информации К. Бартошявичюсу. Такое мнение у политиков парламентского меньшинства сложилось из-за запланированного на четверг заседания Комитета Сейма по вопросам права и правопорядка (КПП), на котором будет дана оценка конституционности инициативы комиссии по расследованию предполагаемой утечки информации.

Если возглавляемый консерватором Стасисом Шедбарасом КПП признает проект несоответствующим Конституции, то инициатива о создании временной комиссии может быть выдвинута ​​только в том случае, если за нее проголосует не менее 71 члена Сейма.

"Печальнее всего в этой скандальной ситуации то, что все еще делаются попытки найти способ дискредитировать себя. Эта попытка хитрить с процедурами... Вместо того, чтобы признать, что необходимое количество подписей собрано, чтобы все прошло по стандартной процедуре, делаются попытки хитрить. Привлекается Комитет по вопросам права и правопорядка и обсуждается вывод Департамента права, в котором нет даже стандартной формулировки, которая могла бы послужить основой для созыва заседания такого комитета. Очевидно, что это попытка прикрыться процедурами", ­– заявил в четверг старейшина фракции "Во имя Литвы" Лукас Савицкас в интервью радиостанции LRT.

Аналогичную оценку сложившейся ситуации дает глава "крестьянской" фракции Аушрине Норкене.

"Мне кажется странным созывать заседание Права и правопорядка (...) Я считаю, что большинство уже сейчас всячески пытается замять, чтобы не давать ответов в публичных дискуссиях. Они делают все, чтобы это постановление не дошло до стадии внесения. Поэтому очень жаль", – сказала политик, добавив, что оппозиции следовало выступить с этой инициативой по созданию временной комиссии чуть позже.

"Я думаю, что эту комиссию следовало формировать не сегодня, а позже. Чтобы можно было договориться, какие вопросы могут рассматриваться. Я не думаю, что среди правящего большинства нет людей, желающих знать правду", – сказала А. Норкене.

В четверг парламентарии, собравшиеся на внеочередное заседание Сейма, будут решать вопрос о создании временной парламентской следственной комиссии с целью выяснить обстоятельства предполагаемой утечки информация о проводимом правоохранительными органами досудебном расследовании в отношении К. Бартошявичюса.

Член парламентской демократической фракции "Во имя Литвы" С. Сквернялис от имени 56 парламентариев намерен внести в Сейм проект постановления о парламентском расследовании. Внесение, обсуждение и принятие этой инициативы запланированы на четверг.

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