Украинские беженцы: между помощью ЕС и российской пропагандой

Вряд ли стоит рассчитывать на то, что начатая 24 февраля 2022 г. путинским режимом война против Украины быстро закончится. Для беженцев из Украины, нашедших приют в странах ЕС, такое развитие событий делает перспективу их возвращения на родину маловероятной в ближайшей перспективе. Являясь по сути суммой трагедий “маленьких людей”, эта ситуация также создает поводы для спекуляций и пропаганды.

Беженцы из Украины в Европе: кто они и как их представляет российская пропаганда?

По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) на конец января 2023 г. количество беженцев из Украины в Европе, зарегистрированных в рамках механизма временной защиты или аналогичных национальных схем, превысило 4,8 миллиона человек. Экспертные оценки свидетельствуют о том, что что примерно 90% людей из Украины, пытающихся спастись от войны, составляют женщины и дети. В реальности это означает, что данные категории населения требуют дополнительной защиты, поскольку подвержены дополнительному риску, сопряженному с потенциальным гендерным насилием и эксплуатацией. Кроме того, огромное количество беженцев означает повышенное внимание к ним как среди тех, кто хочет им реально помочь, так среди тех, кто пытается использовать их в корыстных целях.

К последним относится и российская государственная (и не только) пропагандистская машина, пристально следящая за ситуацией с украинскими беженцами в Европе. На различных таких сайтах по тегу “беженцы” можно прочитать массу историй, которые делятся на несколько категорий. К первой относятся те, где украинские беженцы предстают в нелицеприятном свете и касаются нарушения беженцами правопорядка или неготовности принять нормы поведения приютивших их стран. Зачастую российские пропагандисты резюмируют такие истории фразами вроде “происшествия с участием украинских беженцев давно перестали быть редкостью в Европе”. Вторую составляют те нарративы, где упор делается на усталость обществ принимающих стран от украинцев и желание поскорее от них избавиться. Третья категория охватывает рассказы об унижении и эксплуатации украинских беженцев в принявших их странах. Наконец, четвертая категория “объясняет” читателям, почему все больше украинских беженцев оказываются в России.

Как ЕС помогает беженцам из Украины

Еще в начале войны Европейская Комиссия инициировала введение в действие Директивы о временной защите. Данные меры включили в себя не только предоставление немедленной временной защиты, но и обеспечение таким лицам возможности доступа к образованию, здравоохранению и рынку труда. Комиссия приняла ряд дальнейших мер, связанных с помощью государствам ЕС, принявшим у себя лиц, спасающихся от войны, развязанной Россией в Украине.

Не остался в стороне и Европейский Парламент. Число его резолюций, принятых после 24 февраля 2022 г. в поддержку Украины, приближается к 20. Среди них стоит выделить резолюцию от 7 апреля 2022 г. о защите в ЕС детей и молодежи, спасающихся от войны в Украине и резолюцию от 5 мая 2022 г. о влиянии войны против Украины на женщин. В первом из этих документов среди прочего подчеркивается необходимость оградить детей от насилия, эксплуатации и жестокого обращения, в т.ч. от торговли людьми и незаконного усыновления. Во второй резолюции осуждается использование сексуального и гендерного насилия в качестве оружия войны, а также выражается обеспокоенность растущим количеством случаев торговли людьми, сексуального насилия, изнасилований и жестокого обращения с женщинами и детьми, спасающимися от войны в Украине. Не имея императивного характера, резолюции Европарламента посылают четкий сигнал по важным вопросам и проблемам, к которым нужно привлечь особое внимание и повысить общую осведомленность общества и лиц, принимающих решения, для более быстрого и эффективного реагирования на существующие вызовы. Кроме того, информированность общества в странах ЕС является наиболее действенным механизмом по противостоянию российской пропаганде, которая использует данную проблему в своих нарративах о происшествиях с украинскими беженцами, а также красочно описывая случаи их унижения и эксплуатации в принимающих странах.

Балтийский контекст: беженцы и российская пропаганда

По данным УВКБ, количество украинцев, зарегистрированных в Литве в рамках механизма временной защиты, превысило 73 тыс. человек. В Латвии таких было более 45 тыс., а в Эстонии - почти 43 тыс. человек. В своем недавнем интервью премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что Литва является лидером среди государств ЕС по возможности для украинских беженцев найти себя на рынке труда приютившей их страны. В Латвии на конец января 2023 г. было трудоустроено около 10 тыс. украинских беженцев, а еще 4 тыс. были зарегистрированы в Государственном агентстве труда как безработные. В целом, данную ситуацию стоит рассматривать в положительном ключе. С одной стороны, многие беженцы смогли найти себя в приютивших их странах. С другой стороны, их приток на рынок труда стран Балтии является позитивным для экономик данных государств. Кроме того, участие в рынке труда является видимым элементом готовности беженцев интегрироваться в принимающее их общество, а также эмпатии и открытости последнего по отношению к беженцами из Украины.

Тем не менее, на российских ресурсах можно найти довольно однобокие и своеобразные интерпретации влияния притока украинских беженцев на ситуацию в странах Балтии. Для примера можно привести пару не требующих дальнейших пояснений заголовков: “Украинские беженки превращают Литву в страну одиноких и бедных женщин” на EADaily или “Украинские беженцы держат жителей Прибалтики в страхе: хитрые и агрессивные” от МК.ру. Не отстает от медиаресурсов и Мария Захарова. В конце декабря 20222 г. премьер-министр Эстонии Кая Каллас подчеркнула важность прохождения языковых курсов для украинских беженцев, поскольку власти страны не хотят, чтобы появилась новая община, не говоряшая по-эстонски. Комментируя это вполне логичное и соразмерное требование эстонских властей, Захарова также увязала его с официальной позицией Латвии, назвав позицию этих государств “болезненной глупостью”, “неумением просчитать два хода вперед” и сопроводив стандартной для кремлевской пропаганды тирадой о том, что “режиссура происходит не в этих трех республиках” (т.е. странах Балтии).

Кроме того, ряд правозащитных организаций подчеркивает проблему существования различного отношения к беженцам из Украины и других стран. Об этом говорится, например, в недавних отчетах Amnesty International по Латвии и Литве. Данная ситуация является потенциально благодатной почвой для кремлевской пропаганды.

Стоит напомнить, что искусственно созданный в конце весны 2021 г. режимом Лукашенко кризис на белорусском участке границы с ЕС можно квалифицировать как гибридную атаку по отношению к отдельным странам ЕС, о чем в свое время заявила Урсула фон дер Ляйен. На примере Латвии Алексей Димитров, юридический советник фракции «Зелёных»/ЕСА в Европарламенте объясняет, что “главная причина различий - эмоциональная. В отношении украинских беженцев не возникает сомнений, что они бегут от войны. Войны в Ираке и прочих странах далеко, поэтому легче соискателей убежища из этих стран при желании представить в виде однородной массы, у которой только экономические интересы, да ещё и поддержка диктатора. Юридически право ЕС даёт защиту гражданам Украины как общности, индивидуально ничего доказывать не надо, и для легального пересечения границы достаточно показать паспорт. Другим иностранцам нужна виза, и право на убежище надо доказывать индивидуально, отсюда и разное юридическое отношение.”

Примером ситуации, открывающей пропагандистам широкие возможности для манипуляций и лжи может служить решение Суда ЕС от 30 июня 2022 г. в деле C-72/22 PPU - Valstybės sienos apsaugos tarnyba. В нем Суд подтвердил, что незаконный переход границы, в частности на ее белорусском участке, не является основанием для отказа Литвой в принятии заявления о предоставлении убежища, а массовый наплыв беженцев не может быть причиной для оправдания рестриктивных действий в отношении таких лиц, поскольку право ЕС содержит обязательные нормы, на основании которых возможно изменение соответствующей процедуры. Похожая на литовскую ситуация имела место в Латвии, где чрезвычайное положение, объявленное в приграничных с Беларусью административно-территориальных единицах Латгалии, существенно ограничивало возможность подачи заявлений лицами, ищущими убежище. По мнению Алексея Димитрова, “проблема, зафиксированная Судом ЕС, во всех государствах, граничащих с Беларусью, одна - отсутствие реального доступа к механизму предоставления убежища. А право на убежище является фундаментальным правом, зафиксированным в Хартии об основных правах ЕС. Соответственно, пропагандисты могут говорить о том, что права человека для некоторых государств ЕС - пустой звук. Но аргументы дает не решение Суда, а законодательство, идущее вразрез с этим решением.”

Подготовлено при сотрудничестве с Европейским парламентом





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