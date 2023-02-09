Прогноз синоптиков: погода изменится, идет потепление

В четверг днем антициклон понемногу уйдет на юг, а с северо-запада придет зона низкого давления.

Будет облачно, но из-за облаков время от времени будет выглядывать солнце. Особых осадков не ожидается. Усилится юго-западный ветер, у моря прогнозируют опасные порывы до 15-17 м/с. На востоке будет 1 градус мороза, на западе страны - 4 градуса тепла.

В ночь на пятницу с северо-запада придет малоактивный атмосферный фронт. Будет облачно с прояснениями, на северо-западе возможны небольшие осадки, в основном снег. Кое-где будет идти ледяной дождь, будет скользко. Юго-западный ветер станет еще сильнее, до 9-14 м/с, местами до 15-20 м/с. Будет 1-6 градусов мороза, у моря 0-2 градуса тепла.

В пятницу днем атмосферный фронт быстро пройдет над Литвой и уйдет на восток. Днем ожидается переменная облачность, после обеда местами будет солнечно. В первой половине дня во многих районах, во второй лишь местами, в основном на юго-востоке, ожидаются небольшие осадки, в основном снег. Местами будет идти ледяной дождь. Ветер будет сильным, сменится на северо-западный. Будет 0-4 градуса тепла.

В субботу с северо-запада приблизится циклон. Будет облачно, во многих районах прогнозируют осадки. Будет дуть сильный ветер, местами до 15-18 м/с. Ночью будет 0-5 градусов мороза, днем 1-3 градусов тепла, а постепенно станет 1-6 градусов тепла.

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