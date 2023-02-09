В Вильнюсе совершены несколько нападений на несовершеннолетних – полиция сообщает не обо всех случаях

Только в прошлом году были зарегистрированы 500 случаев сексуального использования несовершеннолетних, однако большая их часть не попала в сводки криминальных новостей. По данным Министерства внутренних дел (МВД), обществу сообщают только о "резонансных" преступлениях. О других умалчивают, чтобы не началась паника.

Журналисты LNK побывали в микрорайоне Жверинас (Вильнюс). Здесь недалеко от оживленной улицы Т.Нарбуто 1 февраля была изнасилована несовершеннолетняя

Местные жители все еще напуганы.

"Конечно, страшно. Весь Жверинас сейчас такой, я видела, что для женщин организуют курсы самообороны. И люди об этом больше говорят. Я бы сказала, что и по вечерам мы стараемся меньше гулять", – сказала LNK одна жительница Жверинаса.

Другой житель сказал, что после этой новости появилось чувство небезопасности.

"Не очень хочется выходить, а раньше мы с женой гуляли в лесочке. Сейчас не будем гулять", – сказал мужчина.

"Я старая, кто на меня будет нападать, Ничего хорошего в этом лесу. Там бывает много бездомных", - сказала другая женщина.

Еще один житель района сказал, что в Жверинасе есть и другие проблемы.

"В первую очередь освещение. Здесь есть неосвещенные места, там девушкам опасно ходить вечером. Неприятно", – сказал он.

После того, как в Жверинасе днем была изнасилована девушка, выяснилось, что были и другие подобные преступления. Однако полиция скрывает их от общества – в сводках о них не сообщает. Это объясняют нежеланием помешать следствию и нанести вред пострадавшим.

"Часто, когда об этом узнают, над человеком издеваются, смеются, у таких жертв есть проблемы среди сверстников, в школе и т.д. По закону, информация о сексуальных преступлениях не предается огласке. Часто она не попадает в сводки", – сказал LNK пресс-секретарь Департамента полиции Рамунас Матонис.

За последние две недели произошло три нападения - на 12-летнюю в Каролинишкес, на 15-летнюю в Жверинасе (изнасилование) и на 18-летнюю в Перкункемисе.

Однако в Вильнюсе в этом году совершено как минимум 7 случаев насилия над детьми. В 2022 году зарегистрировано 500 случаев насилия над несовершеннолетними. О большей их части общество не информировали. Это значит, что люди не подозревают об опасности.

"Об этом надо сообщать. Почему это скрывают от людей, которых информация могла бы обезопасить", – считает одна жительница Вильнюса.

Другой собеседник также считает, что об этом надо информировать жителей.

Председатель Профсоюза полиции Рома Катинене не исключает, что преступники ведут себя смелее из-за нехватки патрульных полицейских. И юристы и Катинене считает, что о сексуальных преступлениях должных сообщать.

"Это необходимо, нужно точно указывать место, время совершения преступления. Думаю, надо указывать и место совершения преступления, общество должно знать об этом", – сказала Катинене.

"Надо не просто передать информацию, но и представить ее объективно", – сказал LNK юрист Гинтаутас Барткус.

Часто близкие изнасилованного подростка выступают против информирования о преступлениях. Однако, сообщать или нет о преступлении, решает следователь.

МВД не скрывает, что сообщают о тех преступлениях, которые скрыть невозможно. О других не говорят ради спокойствия людей, чтобы не возникала паника.

"Если преступления резонансные , мы знаем, что и МВД, и полиция проводит пресс-конференцию, предоставляют информацию", – сказал LNK представитель МВД Дарюс Домаркас.

Об изнасиловании девушки в Жверинасе полиция сообщила.

"Это нетрадиционное преступление, если так можно сказать, посреди улицы, днем, на улице, где бывает немало людей напали на девушку", – сказал Матонис.

Только в прошлом году зарегистрировано 500 случаев возможного изнасилования несовершеннолетних. В суд попало чуть больше половины дел.

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