Первое дело о конфискации гражданского имущества в Литве: женщина лишилась имущества больше чем на 0,5 млн. евро

Каунасский окружной суд отчасти удовлетворил иск Каунасской окружной прокуратуры и конфисковал у женщины: жилой дом (442 500 евро), два земельных участка (24 111 евро), аквариум (поскольку его не нашли, деньгами взыщут 14 473,50 евро), плитки во дворе (если их не будет, взыщут 12 000 евро), солнечные электростанции (если их не будет, взыщут 11 132 евро), 39 851 евро, поскольку ответчица не смогла обосновать это имущество законными доходами. В общей сложности суд присудил конфискацию имущества на сумму už 544 067,50 евро.

Суд сообщает, что прокуратура начала расследование в сентябре 2021 г, получив информацию о том, что жительница Каунасского района приобрела имущество незаконным способом.

В ходе расследования выяснили, что женщина на самом деле не может объяснить, где взяла деньги на приобретение дома и двух участков земли, обосновать происхождение имущества не мог и близкий родственник, на чье имя было зарегистрировано имущество, поэтому прокуратура попросила суд конфисковать имущество в пользу государства.

Иск был обоснован тем, что осужденный человек, возможно, переписал приобретенное незаконным путем имущество на близкого родственника – была оформлена купля-продажа на дом, построенный на 52%, участки земли на общую сумму 466 611 евро, а также на другое связанное с домом имущество за 84 174 евро.

Ответчица указала, что приобрела имущество на свои средства и на взятые в долг деньги, а ее сын с невесткой не имеют ничего общего с этим имуществом.

Суд постановил, что сын ответчицы 3 июля 2020 г. решением Литовского апелляционного суда был осужден по 1 ч. 1992 ст УК ЛР за незаконное хранение акцизных товаров (всего 60 500 пачек сигарет на сумму 182 858 евро). В деле не поднимался вопрос того, что ответчица и ее сын с семьей живут в конфискованном доме.

Сын ответчицы заявил, что деньги на жизнь и поездки ему дает мать, его семья питается вместе с отцом, матерью и братом. Сам он заботился о строительстве дома матери, искал мастеров, согласовывал разные вопросы и т.д. Поэтому суд оценил, что ответчица - это лицо, у которого конфискуют имущество, если стоимость имущества не отвечает размерам доходов ответчицы и превышает их на больше чем 100 000 евро.

Суд, рассмотрев доказательства, констатировал, что ответчица обосновала 104 553,03 евро (22076,36+82476,67), но не смогла доказать факты кредитования, также не представила документы, указывающие на источник определенных доходов.

Поскольку имущество оценили в 544 067,50 евро, разница между стоимостью имущества и доходами составляет 439 514,47 евро. При разнице больше чем в 100 000 евро, имущество кинфискуют.

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