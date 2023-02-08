Жителям Калварии с пятницы отключили воду, информацию о причинах пришлось искать через СМИ

Жителям отключили воду, что значительно осложнило их быт. Когда эту проблему решат, ответили представители компании.

В редакцию Delfi обратилась читательница Милда. Она рассказала о проблеме жителей Калварийского самоуправления.

"Я обращаюсь от имени жителей Калварийского самоуправления, поскольку до сих пор не удалось решить этот вопрос и получить какую-либо информацию. С пятницы, 3 февраля, в городе сбои с поставками воды, без воды клиенты Kalvarijos komunalininkas. Жители без воды. Компания никакой информации жителям не предоставляет. Жители стали сами обращаться в разные ведомства, например, в Бюро общественного здравоохранения, а неофициально говорят, что власти только 6 февраля "разрешили" обращаться за помощью к частным специалистам.

Точной информации у меня нет. Но вся сложившаяся ситуация - насмешка над жителями, особенно в такое время, когда на носу муниципальные выборы", – писала Милда.

Представитель компании Kalvarijos komunalininkas сказала: "В Калварии авария на трассе. Жителям воду включают утром с 06.30 до 09.00 ч. и вечером с 18.00 до 20.30 ч. Информация об аварии размещена на сайте ЗАО Kalvarijos komunalininkas: https://kalvkomunal.lt , на странице в фейсбуке. Приносим жителям извинения за доставленные неудобства. Аварию устраняют".

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