Влиятельный дипломат: почему кажется, что от России сегодня защитили бы Варшаву, а не Вильнюс?

Литовский дипломат, подписант акта о независимости Литвы Альбинас Янушка во вторник в фейсбуке рассуждал на тему, почему системы противовоздушной обороны НАТО сегодня защищают Варшаву, а не Вильнюс.

По его словам, доставленные из Германии в Польшу системы Patriot размещены в Замостье, у границы с Украиной и готовы защищать воздушное пространство Польши.

Однако в Литве, например, рядом с Вильнюсом или Клайпедой, дополнительные немецкие ПВО Patriot не были размещены.

"Если оборона НАТО коллективная, то сначала надо защищать наиболее уязвимые территории. Мало кто будет оспаривать, что в данном случае это страны Балтии. Система ПВО очень важна, поскольку в случае нападения на страны Балтии, вероятно, первыми ракетами обстреляют стратегические города, чтобы вызвать панику. Или уничтожить инфраструктуру немецкого батальона (которого пока, кстати, нет). Или просто в качестве провокации, случайная ракета "с территории Украины" упадет на Кафедральной площади", – писал в фейсбуке Янушка.

Konferencija "NATO valstybių vadovų susitikimas Vilniuje: iššūkiai ir galimybės Lietuvai" Foto: ELTA / Julius Kalinskas

Он поднял вопрос – почему в Литве нет систем ПВО?

"Вот Германия послала в Польшу дополнительные системы ПВО Patriot, хотя у них уже были, но послали не нам. Полякам они нужны под Варшавой, а нам под Вильнюсом не нужны? Конечно, не за счет поляков – нас должно волновать не почему системы ПВО Patriot есть в Польше или Словакии, а почему их нет в Литве", – делился мыслями дипломат.

Он вопрошает – "почему может показаться, что Германии или любой другой стране НАТО важно, чтобы от возможных российских ракет была защищена Варшава, а не Вильнюс?"

"А может проблема не в НАТО/странах НАТО, а в том, что сам Вильнюс не чувствует опасности (в отличие от Варшавы), слишком уверен в победе Украины (что достаточно поддерживать Украину, а свою безопасность укреплять не надо), в крахе России, и не пытается демонстрировать и уверять, что воздушная защита литовских городов является приоритетом? Или что мы маленькие, у нас нет денег и тогда это только наша проблема? А может главной ценностью НАТО была бы коллективная защита самых уязвимых? А, может, мы об этом даже не думаем? Или не предполагаем, что у нас есть право просить об этом? У нас нет аргументов и воли убедить, что это в общих интересах НАТО? А, может, проблема в том, что поляки хотят и могут, а мы, может, хотим, но заранее знаем, что не можем", – писал он в социальной сети.

Янушка прибавил, что Patriot - дорогая система, она стоит до 0,5 млрд., столько же стоят и ракеты.

"Но если мы почувствуем себя не маленькими, а равноправными членами НАТО, то, может, попытались бы убедить страны НАТО, что без систем ПВО страны Балтии защитить будет трудно. И что мы сейчас не можем взять и купить их (хотя если бы для нас это было очень важно – купили бы). Поэтому все страны НТО могли бы подумать, как нам одолжить или временно разместить у нас, или помочь купить в лизинг или что-то еще, но чтобы здесь были системы ПВО Patriot", – сказал Янушка.

Albinas Januška Foto: DELFI / Josvydas Elinskas

Он предположил, что Литве надо бы серьезно об этом подумать или назойливо предлагать и хотя бы частично и временно осуществить, чтобы "хотя бы часть вооружения НАТО/стран НАТО была общей и по мере необходимости его размещали там, где оно больше всего требуется".

"А больше всего сейчас в нем нуждается Украина, потом страны Балтии и Польша", – констатировал дипломат.

Он пытался ответить на вопрос, почему в Литве этого не делают. "Потому что мы живем убеждением, что нас это не коснется, что война в Украине к нам никогда не придет. Неважно, что мы говорим публично, внутри есть непоколебимая вера в нашу бессмертность. Поэтому мы довольствуемся только дискуссиями о немецкой бригаде, как окончательной цели, которая нас спасет", – писал Янушка.

Он в социальной сети указал, что по этой причине главнокомандующий Литовской армии – президент Гитанас Науседа "не требует, не просит ничего больше у стран НАТО, потому что мы об этом не просим и не требуем у главнокомандующего".

"Потому что мы мало изменились, недалеко ушли от убеждения – "не верю, что в случае сложной политической ситуации ЭТА ВАША армия что-то сделает". Если мы сами сомневаемся (с небольшими исключениями) в целях реальной обороны и дипломатических мощностях, как мы можем убедить НАТО в том, что нам нужна не воздушная полиция, а ПВО, нужны Patriot или им подобные системы, что нужна оборона с моря, не только дополнительные несколько тысяч военных", – писал Янушка.

Он констатировал, что "проблема не в НАТО, а в нас".

"Как и с дискуссиями о санкциях. Нет такого, чтобы никто об этом не думал, особенно перед саммитов в Вильнюсе. Но все осторожно, со вздохами, без целей и обязательств, со сдержанными ожиданиями. Будем стремиться, но тяжело, может, не получится. Ну и ладно", – писал дипломат, заметив, что "Литве не хватает силы воли".

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