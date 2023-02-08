Премьер Швеции о вступлении в НАТО: мы чувствуем, что нас ждут

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, находящийся с визитом в Литве, подчеркнул, что, несмотря на сопротивление Турции, страна чувствует поддержку членов НАТО в продолжении пути к членству в Альянсе. У. Кристерссон подчеркнул, что вступление в Альянс поможет укрепить безопасность не только самой Швеции, но и НАТО в целом.

"28 из 30 стран-членов НАТО очень быстро ратифицировали нашу заявку, цитируя Столтенберга, он сказал, что это самый быстрый процесс в истории", - сказал У. Кристерссон после встречи с премьер-министром Ингридой Шимоните.

"И, хотя я признаю, что этого недостаточно, это все же очень важно для нас. Мы чувствуем, что нас ждут, что мы часть семьи. (...) И поддержка, в виде словесных формулировок со стороны государств-членов, и других способов, так как нас поддерживали Литва, другие страны, поддержка была огромной. Мы действительно чувствуем себя желанными", - добавил он.

Статьи по теме: Эрдоган: решение Турции о Финляндии и НАТО может шокировать Швецию

Хотя Турция по-прежнему сопротивляется вступлению Швеции в НАТО, однако, как отмечает У. Кристерссон, правительство Турции также видит прилагаемые Швецией усилия.

"То, что мы обещали сделать, и наши обещания в трехстороннем соглашении между Финляндией, Швецией и Турцией, они там изложены и они очень конкретные. Мы делаем именно то, что обязались. Правительство Турции также несколько раз подтверждало нам, что оно видит наши усилия", - сказал он.

У. Кристерссон подчеркнул, что вступление Швеции в Альянс также поможет укрепить безопасность НАТО.

"Конечно, мы стремимся к членству в НАТО, потому что НАТО очень помогло бы безопасности Швеции. Мы не скромничаем, мы понимаем, что и сами можем внести свой вклад в сфере безопасности, особенно в сфере авиации, на море, потому что у нас есть такие возможности, которые помогли бы и другим союзникам", - добавил он.

И. Шимоните: речь идет не только о Швеции, Финляндии и их членстве, речь идет о безопасности всего Балтийского региона

После встречи с премьер-министром Швеции И. Шимоните также подчеркнула, что вопрос НАТО касается не только Швеции и Финляндии – это безопасность всего региона.

"Речь идет не только о Швеции, Финляндии и их членстве в НАТО, это еще и вопрос безопасности всего Балтийского региона. Мы находимся в этом регионе, я считаю, что честные и порядочные члены НАТО, которые желают добра, усердно работают, выполняют свои обязательства и действительно у нас есть моральное право подчеркнуть нашу заинтересованность в скорейшем вступлении этих стран в НАТО во имя общей безопасности региона. Я не сомневаюсь, что это будет сделано", - сказала И. Шимоните.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!