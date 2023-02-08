По данным полиции, тело женщины без внешних следов насилия обнаружено 7 февраля, около 8 ч. в поле деревни Рагувишкяй (Кретингский район). По предварительным данным возраст женщины 50-60 лет.
7 февраля, в 15.31 ч., в Вильнюсе, на ул. Гележинкелё, в помещениях гостиницы было обнаружено тело мужчины лет 40, личность не установлена. Следов насилия на теле не было.
В обоих случаях выясняется причина смерти.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!