Загадочные смерти: тело женщины найдено в поле, а мужчины - в гостинице

В поле в Кретингском районе было обнаружено тело женщины (личность не установлена), а в вильнюсской гостинице обнаружили тело неизвестного мужчины.

По данным полиции, тело женщины без внешних следов насилия обнаружено 7 февраля, около 8 ч. в поле деревни Рагувишкяй (Кретингский район). По предварительным данным возраст женщины 50-60 лет.

7 февраля, в 15.31 ч., в Вильнюсе, на ул. Гележинкелё, в помещениях гостиницы было обнаружено тело мужчины лет 40, личность не установлена. Следов насилия на теле не было.

В обоих случаях выясняется причина смерти.

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