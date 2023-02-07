В Вильнюсе совершено нападение на трех девочек: ситуация угрожающая

В последние две недели в Вильнюсе было совершено нападение на трех школьниц, никаких данных о подозреваемых пока нет. Профсоюз полицейских говорит о нехватке стражей порядка и других проблемах системы, однако статистика Департамента полиции показывает, что криминогенная ситуация улучшается, число преступлений сокращается.

Две недели назад Delfi писал о нападении на 12-летнюю школьницу в столичном районе Каролинишкес. Трагедии удалось избежать благодаря случайной прохожей, услышавшей плач ребенка. Отец девочки упрекал полицию в том, что она не спешила с поисками маньяка, объяснив такое решение нехваткой кадров.

1 февраля, в 15.40 ч. в микрорайоне Жверинас, на ул. Парибё была изнасилована 15-летняя школьница. "Ведется расследование, другой информации нет", – комментировала полиция.

6 февраля в микрорайоне Перкункемис около школы было совершено нападение на 18-летнюю школьницу, ей удалось защититься с помощью газового баллончика. Подозревают, что неизвестный хотел отнять у школьницы сумку.

Пока полиция расследует эти случаи, жители сами берут на себя инициативу. В районе Жверинас организуют курсы по самообороне для девочек и женщин, а в Каролинишкес жители сами патрулируют улицы.

Полиция говорит, что у нее нет данных о том, что в городе мог появиться серийный маньяк. Жителей просят учить детей не разговаривать с незнакомыми людьми, не брать у них конфеты и не садиться к ним в машины.

Кроме того, напоминают, что в случае опасности дети должны громко звать на помощь. Именно это спасло 12-летнюю школьницу в Каролинишкес.

Важно также сразу же информировать об инциденте полицию по номеру 112.

Кроме того, рекомендуют сопровождать малолетних детей, если они ходят в темное время в малолюдных местах.

Однако полиция отмечает, что общая ситуация не должна вызывать беспокойства, поскольку, например, в столице с 2020 по 2022 г. было зафиксировано лишь одно изнасилование за год, сокращается количество грабежей.

На вопрос, что могло стать причиной последних событий, глава профсоюза Литовской полиции Рома Катинене упомянула нехватку кадров.

"Самый большой недостаток - нехватка полицейских в звене реагирования, эти полицейские реагируют на происшествия, обеспечивают общественный порядок, – сказала она, прибавив: – Если мы спрашиваем у вильнюсских полицейских, то они говорят, что сейчас главное - реагирование, но не на все случаи успевают отреагировать. А на такую функцию как патрулирование, превенция, пресечение преступлений, вообще не остается времени".

"Поэтому неудивительно, что преступники по утрам могут заниматься грабежами, раньше грабежи совершали по ночам и вечером. Но напасть, изнасиловать среди белого дня..."

Однако пресс-секретарь Департамента полиции Рамунас Матонис указал, что это лишь отдельные эпизоды, общая статистика показывает, что в Литве и в Вильнюсе нет роста числа преступлений в общественных местах.

А вот полицейских на самом деле не хватает, в Вильнюсе не хватает 22%, а во всей Литве 18% полицейских.

В соответствии со статистикой, на большую часть инцидентов полиция реагирует своевременно. Кроме того, полицейских в Литве все равно больше, чем в среднем в странах ЕС, а число преступлений в общественном пространстве последовательно сокращается.

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