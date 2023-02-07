Президент: цель Литвы – стать одним из инновационных центров региона Северной Европы и Балтии

Во вторник президент Литовской Республики Гитанас Науседа провел встречу с еврокомиссаром по инновациям, исследованиям, культуре, образованию и делам молодежи Марией Габриэль. Стороны обсудили реализацию национального плана в рамках Инструмента восстановления и повышения устойчивости экономики (RRF), а также вопросы поддержки Украины.

На встрече глава государства подчеркнул стремление Литвы стать инновационным центром региона Северной Европы и Балтии и обсудил с еврокомиссаром шаги по расширению участия Литвы в инициативах и программах ЕС в области научных исследований и инноваций, сообщает Группа по вопросам коммуникации офиса президента.

Участники встречи обсудили реализацию Литвой плана действий в рамках RRF в области науки, инноваций, образования и культуры. Большое внимание было уделено сфере научных исследований и инноваций – созданию современных инновационных экосистем в области образования, здравоохранения и Европейского зеленого курса. Обсуждалось участие Литвы в программе "Горизонт Европа", цель которой – обеспечить мировое лидерство ЕС в области научных исследований и инноваций.

Глава государства выразил надежду, что принятые Литвой решения и проведенные институциональные и финансовые изменения в инновационной политике в ближайшем будущем откроют более широкие возможности для сотрудничества между представителями нашей науки, бизнеса и государственного сектора. "Это должно способствовать формированию новых международных партнерств, проведению научных исследований, разработке продуктов и услуг, развитию всей экосистемы", - сказал Г. Науседа.

Глава государства также отметил, что новая инициатива Литвы – создание сети консультантов по научным исследованиям и инновациям – будет способствовать не только достижению нашей цели – стать конкурентоспособным государством, создающим высокую добавленную стоимость, но и более активному участию в программе "Горизонт Европа". Президент пригласил еврокомиссара принять участие в конференции, посвященной вопросам создания этой сети, которая состоится весной текущего года.

Г. Науседа и М. Габриэль также обсудили помощь Украине, которая сражается за свою свободу. Глава государства приветствовал поддержку, оказываемую Комиссией украинским ученым.

"Восстановление экосистемы научных исследований и инноваций является неотъемлемой частью наших обязательств по поддержке восстановления Украины. Наши действия должны быть направлены на реализацию реформ, которые приблизят Украину к членству в ЕС", - отметил глава государства.

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