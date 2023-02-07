В Вильнюсе после реконструкции официально открыто пожарно-спасательное депо

Несмотря на то, что 1-я бригада пожарно-спасательной службы, расположенная в Каролинишском микрорайоне Вильнюса, уже некоторое время трудится в реконструированном здании, во вторник состоялось официальное открытие реконструированного пожарно-спасательного депо. Проект реконструкции по заказу Имущественного банка обошелся примерно в 3 млн евро, говорится в пресс-релизе.

"Обеспечение сотрудников было и будет нашим приоритетом. Мало того, что сотрудники станут более мотивированы, условия их труда будут современные, но и общество почувствует себя в большей безопасности – измененная и обновленная конструкция здания позволяет оперативнее реагировать на события", – говорит министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте.

Бывшее здание противопожарной части было соединено с соседними зданиями. В процессе реконструкции оно был отделено, а само депо и гараж для спецтехники были соединены, что позволит быстрее реагировать на вызовы.

В ходе модернизации были установлены новые утепленные фасады зданий, окна, двери, крыша гаража и ворота. Реконструкция позволила повысить класс энергоэффективности здания до В. Внутри корпусов произведена перепланировка помещений для удобства пожарных, выполнен внутренний ремонт – в депо надстроен второй этаж, оборудованный служебными помещениями и комнатами отдыха. Площадь помещений увеличилась с 1,2 до 1,55 тыс. кв. м.

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