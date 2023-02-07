Эфир Delfi с евродепутатом Стасисом Якелюнасом: кредиты, ставки, инфляция и угроза кризиса

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В студии Delfi - литовский европарламентарий Стасис Якелюнас. Обсуждаем подорожание кредитов для населения в связи с повышением процентных ставок, споры вокруг пенсионной реформы, а также возможности Литвы по обузданию инфляции. Во второй части передачи эксклюзивное интервью с новоизбранным президентом Чехии, генералом армии в отставке Петером Павелом.

Ведущие выпуска: Анжела Бубеляк и Дмитрий Семенов. Подготовлено при сотрудничестве с Европейским парламентом Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!