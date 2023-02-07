Ведущие выпуска: Анжела Бубеляк и Дмитрий Семенов.

Подготовлено при сотрудничестве с Европейским парламентом

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