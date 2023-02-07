Оппозиция собрала подписи для парламентского расследования относительно Бартошявичюса

В то время как представители оппозиции в Сейме все еще собирают подписи для созыва внеочередной сессии Сейма, 52 парламентария подписались с целью формирования временной парламентской комиссии по расследованию, которая будет стремиться выяснить, не была ли экс-члену Сейма Кристийонасу Бартошевичу незаконно передана информация о досудебном расследовании в связи с сексуальным насилием над несовершеннолетними, в котором также фигурирует бывший соратник консерваторов.

Это агентству Elta в понедельник вечером подтвердила член Фракции регионов Литвы Агне Ширинскене. По ее словам, парламентское расследование поддерживают 52 члена Сейма – подписи поставили представители всех фракций меньшинства Сейма, а также "крестьяне", отказавшиеся от созыва внеочередной сессии.

По словам старосты фракции социал-демократов Оринты Лейпуте, для созыва внеочередной сессии Сейма подписей все еще недостаточно. По ее словам, в настоящее время подписались 44 парламентария, но для инициирования внеочередной сессии Сейма необходимы подписи 47 членов Сейма.

Проект о созыве внеочередной сессии подписали парламентарии, состоящие в оппозиционных фракциях Союза демократов "Во имя Литвы", Партии регионов Литвы, Социал-демократической партии Литвы, Партии труда, а также парламентарии из Смешанной группы членов Сейма. Эта инициатива оппозиции не получила поддержки фракции Союза крестьян и зеленых Литвы (СКЗЛ), а также правящих.

В понедельник оппозиционные фракции сообщили, что подготовили вопросы председателю Сейма Виктории Чмилите-Нильсен и генеральному прокурору Ниде Грунскене, связанные с возможной утечкой информации бывшему члену Сейма К. Бартошявичюсу, и начали собирать подписи для созыва внеочередной сессии. К этой инициативе не присоединилась только парламентская фракция СКЗЛ.

Внеочередную сессию Сейма планируется созвать 9 февраля.

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