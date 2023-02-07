Корзина самых дешевых продуктов в Литве в январе дорожала

Самая дешевая потребительская корзина в торговых центрах Литвы в январе подорожала на 0,7 проц. (на 0,52 евро) и, по данным портала мониторинга цен Pricer.lt, по сравнению с январем 2022 г. подорожала на 32,2 проц. (на 18,61 евро).

Наибольшее снижение стоимости корзины отмечено в торговой сети Maxima (на 0,11 евро), что позволило ей сохранить первое место. Barbora поднялась на второе место (корзина подешевела на 5,37 евро), сеть Lidl осталась на третьем месте (на 0,74 евро), на четвертом месте Norfa (подорожала на 0,53 евро). Торговая сеть IKI снизила стоимость корзины на 0,95 евро и поднялась на пятое место, на шестом месте— Last Mile (интернет-магазин IKI) (дешевела на 0,93 евро), на седьмом месте — Rimi (подорожала на 5,36 евро), на восьмом месте — e-Rimi (подорожала на 6,32 евро).

По данным Pricer.lt, разница между самой дешевой (Maxima) и самой дорогой (e-Rimi) корзиной составляет 21,89 евро (34,2 проц.).

Согласно проводимому Pricer.lt мониторингу цен, фиксировалось подорожание 51 товара, один товар стал дешевле. Сильнее всего дорожали: черный хлеб, подсолнечное масло Natura, сахар, яйца, самый дешевый батон, макароны, кофе, молоко. В то же время дешевел только картофель – на доли цента.

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