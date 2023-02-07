Счет за освещение подъезда напугал жильцов дома – таких цен еще не было

Жители дорого платят не только за электричество, но и за освещение подъездов в многоквартирных домах, сообщают новости LNK.

Жители одного многоквартирного дома в Шяуляе были неприятно удивлены счетами за январь.

"Январь. Я испугалась, когда увидела: 122 евро", – рассказала одна женщина.

Три года подряд она платила по 30 евро в месяц, т.е. в 4 раза меньше.

"В доме около 50% - владельцы жилья, еще в 10 квартирах живут пенсионеры. За освещение надо платить почти по 10 евро", – сказала председатель Ассоциации жилтовариществ Вероника Лементаускене.

Счета за освещение подъездов удивляют не только шяуляйцев. Житель одного вильнюсского многоквартирного дома в марте прошлого года заплатил 7,48 евро, а в декабре 2022 г. – уже 21,29 евро.

"В последнем квартале прошлого года счета были в 2,5–3 раза выше, чем до этого", – сказал президент Литовской палаты жилья Мирославас Монкявичюс.

Жилтоварищества и администраторы домов попали в третий этап либерализации, значит, получают электричество через компанию Ignitis (общественные поставки). В прошлом году тариф одной зоны с компенсацией составлял 24 цента за 1 кВт/ч, а в первой половине 2023 г. - 28 центров за кВт/ч, значит, счета должны были вырасти на 15%, а не в 3-4 раза.

"Надо следить за потреблением, анализировать, тогда можно найти причину", – сказала представитель Ignitis Лаура Беганскене.

"Во всех подъездах стоят детекторы движения: прошел человек – загорелся свет. Ну сколько он горит - 10 секунд? И все", – сказала Лементаускене.

По данным Ignitis, в шяуляйском многоквартирном доме большие счета из-за двух временных зон – ночной и дневной.

"Дневной тариф и после компенсации, к сожалению, выше. Ночной после компенсации 28 центов, а дневной – 34,5 цента", – пояснила Беганскене.

Жилтоварищества и администраторы домов должны декларировать показания счетчиков до последнего дня месяца, но, по данным, Государственной службы регулирования энергетики (ГСРЭ), на практике они часто опаздывают. Поэтому за освещение подъездов иногда платят за несколько месяцев.

"В результате увеличивается стоимость", – сказала представитель ГСРЭ Кристина Жнгельгрдт-Ткачук.

Общественные поставки для жилтовариществ возможны до конца 2025 года. Сейчас общественные поставки даже с компенсацией дороже, чем предложения некоторых независимых поставщиков.

На вопрос, почему в государственной компании Ignitis электричество дороже, Минэнерго отмечает, что собирает необходимую информацию и планирует пересмотреть законодательную базу.

ГСРЭ отмечает, что жилтоварищества сами могут перейти на более дешевые поставки до конечного срока, как это делают и частные клиенты.

Жилтовариществам поставщики могут предлагать также планы, предназначенные для бытовых потребителей.

"Я бы предложил, ничего не делать: Ignitis остается монополистом на рынке электроэнергии, у него большинство клиентов, при этом государство его не контролирует, несмотря на то, что акции компании есть и у государства", – сказал бывший министр энергетики Арвидас Секмокас.

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